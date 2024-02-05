Летевший в Николаевск-на-Амуре самолет совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Летевший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре самолет совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники.

Отмечается, что после взлета у самолета лопнуло лобовое стекло. Командир воздушного судна принял решение о возвращении. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа.

По данным «112», посадка была совершена успешно, никто не пострадал.

Накануне стало известно о ЧП с вертолетом МЧС Ми-8. По предварительным данным, воздушное судно совершил попытку аварийной посадки и упал в Онежское озеро в Карелии. Основные обломки вертолета и экипаж пока не нашли. Ми-8 принадлежал ФГБУ «Северо-Западный авиационный спасательный центр МЧС России». На борту вертолета находился только экипаж — три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Власти Вологодской области вызвались помочь в поиске пропавших после крушения Ми-8.

Ранее появились первые кадры с места крушения вертолета МЧС в Карелии.