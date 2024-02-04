СК возбудил уголовное дело после исчезновения российской школьницы

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль исчезновение школьницы под Псковом. До этого СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки, местоположение которой неизвестно уже более месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок пропал 1 января в деревне Полоное. Последний раз школьницу видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Отличительные черты ребенка: черные волосы, карие глаза, рост 115 см и нормальное телосложение. Девочка была одета в пуховик черного цвета с вкраплениями оранжевого, черные джинсы и розовые ботинки.

«Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения ребенка, в том числе криминальные», — прокомментировали в СК ход расследования дела.

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