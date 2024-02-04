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СК возбудил уголовное дело после исчезновения российской школьницы

СК: в деле об исчезновении 11-летней школьницы под Псковом не исключен криминал

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области/VK

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль исчезновение школьницы под Псковом. До этого СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки, местоположение которой неизвестно уже более месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок пропал 1 января в деревне Полоное. Последний раз школьницу видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Отличительные черты ребенка: черные волосы, карие глаза, рост 115 см и нормальное телосложение. Девочка была одета в пуховик черного цвета с вкраплениями оранжевого, черные джинсы и розовые ботинки.

«Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения ребенка, в том числе криминальные», — прокомментировали в СК ход расследования дела.

Ранее в Петербурге иностранец похитил из больницы тяжелобольного сына.

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