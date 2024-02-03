В Кривом Роге вводятся аварийные отключения света

Глава Совета обороны Кривого Рога Вилкул заявил, что энергетики вводят графики аварийных отключений в городе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам Вилкула, алгоритм будет таким же, как и в прошлом году во время блэкаутов.

«Часть больниц, вода, тепло (там, где это возможно) переходят на генераторы. Будут веерные перебои с электричеством и связью», — сказал глава Совета обороны Кривого Рога.

Он также уточнил, что в городе будет остановлен скоростной трамвай. По его словам, в Кривом Роге созданы 213 «Пунктов несокрушимости», где есть электрика, тепло и все необходимое для жителей.

Как сообщили в «Укрэнерго», из-за обстрелов и падения обломков беспилотников пострадало оборудование подстанции и две высоковольтные воздушные линии. Специалисты уже начали аварийные работы.

2 февраля Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, произошла серия взрывов.

27 января сообщалось о частичном отключении отопления в Кривом Роге.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.