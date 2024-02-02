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Мирный житель пострадал в результате обстрела села в Курской области

Старовойт: жителя курского села Гуево контузило при обстреле со стороны ВСУ

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Украинские войска обстреляли село Гуево, расположенное в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региональной администрации Роман Старовойт.

По словам губернатора, в результате атаки пострадал один человек. Из-за попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилой дом мужчину контузило, уточнил он.

«Ему оказана необходимая медицинская помощь», — добавил Старовойт.

Также глава Курской области опубликовал фотографию здания, в которое попал украинский снаряд. Как отметил губернатор региона, дом получил серьезные повреждения. В связи с этим местные власти намерены оказать собственникам всю необходимую помощь при его восстановлении.

Утром 2 февраля мэр донецкого города Горловки Иван Приходько заявил, что Никитинский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По словам чиновника, из-за атаки в населенном пункте произошло частичное отключение света.

За день до этого украинские солдаты обстреляли село Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате действий ВСУ повреждения получил забор на территории местной школы.

Ранее два жителя Херсонской области получили ранения при обстреле со стороны украинских войск.

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