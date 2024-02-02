В Международном комитете защиты прав человека рассказали о распорядке дня в СИЗО

Распорядок дня людей, которые находятся под следствием или ожидают приговора суда в следственном изоляторе (СИЗО), зависит от местности, где расположен изолятор, продолжительности светового дня и времени года. Об этом «Пятому каналу» рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Однако, по его словам, в каждом из них есть фиксированные часы для подъема и отбоя, утреннего и вечернего туалета, приема пищи, прогулок и проверок. Кроме того, отдельно прописано время для смены белья, помывки, приема медицинских препаратов и стирки, которую люди в СИЗО производят руками.

Отдельный распорядок дня составляют для несовершеннолетних задержанных. Для них предусмотрено пятиразовое питание, время на получение образования, культурно-воспитательные мероприятия в течение двух часов и занятия спортом не менее одного часа. В больших камерах назначают дежурных, которые по очереди следят за порядком.

«В случае, когда входит кто-то из проверяющих, [дежурные] должны построить всех, <…> представиться, сообщить количество находящихся в камере человек, следить, в целом, за соблюдением чистоты в камере, <…> докладывать, по идее, о каких-то инцидентах, если они имели место быть», — отметил Мельников.

В некоторых СИЗО предусмотрено посещение церкви, за деньги можно посещать спортзал или салон красоты. Денежные средства заключенных начисляются на счет. С него они могут оплачивать услуги, покупать продукты в местном магазине или заказывать еду.

Накануне уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что планирует проверить условия содержания в следственном изоляторе блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей.

Ранее отец Шарлота отреагировал на перевод певца из СИЗО.