К наблюдению за выборами президента России присоединились 17 партий

Общественная палата РФ (ОП РФ) подписала соглашение с 17 политическими партиями о независимом наблюдении за выборами президента России. Об этом сообщается на сайте Независимого социального мониторинга (НОМ).

Отмечается, что соглашение подписали «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Новые люди», «Коммунисты России», Партия прогресса, Партия за справедливость, Российский общенародный союз, «Зеленая альтернатива», Гражданская платформа, Зеленые, «Российская партия свободы и справедливости», Гражданская сила, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Родина, Демократическая партия России, Казачья партия Российской Федерации.

Как уточнили в НОМ, другие партии также могут присоединиться к соглашению, поскольку оно носит открытый характер.

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Cергей Перминов на мероприятии отметил, что подобное соглашение скажется на укреплении электоральный суверенитета, а также поможет справиться с вызовами, которые стоят перед страной и избирательной системой.

«Год от года уровень доверия к результатам выборов растет, в том числе благодаря усилиям Общественной палаты РФ, развернутой сети независимого общественного мониторинга», – добавил он.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Станислав Наумов поблагодарил за то, что предложения партии при формировании текста Соглашения были полностью учтены. Систему наблюдения в России он сравнил с «кольчугой», которая будет защищать избирательный процесс от внешнего вмешательства.

По мнению исполнительного директора НОМ, председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алены Булгаковой, подписанты заинтересованы в обеспечении чистоты избирательных процедур. Она уточнила, что соглашение направлено не только на совместную работу в дни голосования, но и на проведение общих тренингов наблюдателей в довыборный период.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.