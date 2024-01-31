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Беглов сообщил о «потребовавшем внимания силовиков» инциденте в Петербурге

Беглов: при инциденте на промышленной площадке Петербурга никто не пострадал

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Никто из жителей Санкт-Петербурга не пострадал в результате инцидента, произошедшего на промышленной площадке в районе Глухоозерского шоссе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в ночь на 31 января в Невском районе раздался громкий хлопок. Как отметил глава населенного пункта, на расположенной здесь промышленной площадке произошел инцидент, «потребовавший внимания силовых ведомств».

«Пострадавших нет. Существенного вреда имуществу не причинено», — подчеркнул Беглов.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Специалисты проводят следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства случившегося.

В конце губернатор указал, что администрация Санкт-Петербурга активно взаимодействует с правоохранительными органами.

Утром 31 января газета «Фонтанка» сообщила о взрыве на территории завода «Невский мазут» по адресу Глухоозерское шоссе, 15. По информации издания, инцидент произошел в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В материале уточнялось, что в городе сработали системы противовоздушной обороны и сбили дрон. В результате его обломки упали на территории завода, спровоцировав возгорание трех цистерн. К текущему моменту огонь полностью потушен.

Ранее в РФ сотрудникам транспортной безопасности разрешили сбивать дроны.

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