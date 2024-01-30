Размер текста
А
А
А

В Харькове произошла серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

close
100%
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — приводит сообщение RT.

Он призвал жителей быть осторожными.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове произошел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги.

До этого министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Сигнал об угрозе начал распространяться с 13:14 по московскому времени. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Утром 30 января стало известно, что в Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы.

Ранее сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами