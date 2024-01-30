В Харькове произошла серия взрывов

Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов», — приводит сообщение RT.

Он призвал жителей быть осторожными.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове произошел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги.

До этого министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что воздушная тревога объявлена во всех регионах страны. Сигнал об угрозе начал распространяться с 13:14 по московскому времени. Тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Утром 30 января стало известно, что в Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины произошли взрывы.

Ранее сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины.