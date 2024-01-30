Аналитики выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны

В январе 2024 года большинство россиян (46%) ощущают максимальный прилив продуктивности с 10:00 до 12:00. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа». В опросе приняли участие свыше семи тысяч граждан.

Выяснилось, что после полудня продуктивность снижается: с 14:00 до 17:00 (26%), с 12:00 до 14:00 (21%). К вечеру падает окончательно: с 17:00 до 20:00 (14%).

Отмечается также, что в январе текущего года замотивированными себя чувствуют 54% россиян. В декабре 2023-го этот показатель составлял 57%.

Аналитики также обнаружили, что самая высокая работоспособность в январе 2024 года у жителей Волгограда, Самары и Краснодарского края.

Чтобы определить средний уровень продуктивности, респондентам предложили оценить свою мотивацию и работоспособность по десятибалльной шкале. 8 и 10 баллов поставили 64, 62 и 58 процентов жителей тройки лидеров.

При этом в столице высокую работоспособность ощущают только 54% опрошенных. Самым непродуктивным оказался Челябинск (37%).

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