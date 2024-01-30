В Ленобласти появится новый склад Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подписала соглашение с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко об открытии нового склада для маркетплейса. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным издания, новый склад должен будет заменить сгоревший склад в Шушарах и откроют его в Тосненском районе Ленобласти.

«Выбор неслучайно попал на индустриальный парк М10, склад будет большой — на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения», — отметил Дрозденко.

Он добавил, что в проект инвестировали 9 млрд рублей. Бакальчук отметила, что первую очередь надеются запустить уже в этом году. По ее словам, Ленинградская область — один из приоритетных регионов для компании, поскольку здесь сосредоточено большое количество клиентов, производителей и предпринимателей.

Масштабный пожар на складе Wildberries произошел в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга 13 января. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч квадратным метров.

В момент возгорания внутри склада были сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. В итоге здание, как и все товары внутри были уничтожены огнем. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил ограничить долю маркетплейсов на рынке в 25% продаж.