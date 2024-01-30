Размер текста
А
А
А

Россиянка вернулась к возлюбленному после пьяной ссоры, чтобы расправиться с ним

На Сахалине женщина расправилась с возлюбленным после пьяной ссоры

close
100%
СК РФ по Сахалинской области

На Сахалине женщина после пьяной ссоры вернулась к возлюбленному, чтобы расправиться с ним. Об этом сообщает АСТВ.

По информации издания, инцидент произошел в Долинском районе. Между 35-летней женщиной и ее нетрезвым сожителем произошла ссора, после которой она покинула квартиру. Однако через некоторое время россиянка вернулась, взяла кухонный нож и расправилась с возлюбленным.

Долинские следователи завершили расследование уголовного дела, сообщает издание. Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее в Красноярском крае следователи нашли преступника спустя 17 лет благодаря гипнозу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами