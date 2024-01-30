Россиянка вернулась к возлюбленному после пьяной ссоры, чтобы расправиться с ним

На Сахалине женщина после пьяной ссоры вернулась к возлюбленному, чтобы расправиться с ним. Об этом сообщает АСТВ.

По информации издания, инцидент произошел в Долинском районе. Между 35-летней женщиной и ее нетрезвым сожителем произошла ссора, после которой она покинула квартиру. Однако через некоторое время россиянка вернулась, взяла кухонный нож и расправилась с возлюбленным.

Долинские следователи завершили расследование уголовного дела, сообщает издание. Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее в Красноярском крае следователи нашли преступника спустя 17 лет благодаря гипнозу.