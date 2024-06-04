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Найден новый способ прогнозирования ишемической болезни сердца

BMJ: тепловизионное сканирование лица помогает выявлять ишемию

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Depositphotos

Ученые из университета Цинхуа в Китае установили, что комбинация тепловизионной съемки лица и искусственного интеллекта (ИИ) может точно предсказывать наличие ишемической болезни сердца (ИБС). Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Health & Care Informatics.

Ученые объяснили, что в основе нового метода лежит тепловизионная съемка. Это вид исследования фиксирует распределение участков с разной температурой на поверхности объекта с помощью инфракрасных детекторов. Тепловизионная съемка зарекомендовала себя как перспективный инструмент прогнозирования заболеваний, так как она может выявлять области ненормального кровообращения и воспаления по температурным паттернам кожи.

Для обработки полученной информации и снимков, а также повышения точности и эффективности диагностики ученые использовали технологию машинного обучения (ИИ).

Разработку уже протестировали на 460 добровольцах с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Это острое или хроническое заболевание, связанное с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца. Отмечается, что средний возраст добровольцев составил 58 лет, при этом 27,5% из них были женщинами.

В результате у 322 участников (70%) диагноз подтвердился. Лица с ишемией, как правило, были старше и чаще мужского пола. Также у них наблюдались факторы риска, связанные с образом жизни. Ученые подсчитали, что использование тепловизионной съемки и ИИ оказалось примерно на 13% эффективнее в прогнозировании ишемической болезни сердца по сравнению с традиционной предварительной оценкой риска с учетом клинических признаков и симптомов.

Также отмечается, что наиболее значимым тепловым индикатором ишемии был общий температурный перепад между левой и правой сторонами лица.

Ранее выяснилось, что мужскую и женскую сердечную недостаточность нужно лечить по-разному.

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