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Стало известно, кто в мире больше всего скупает предметы искусства из РФ

Китай обогнал США и стал главным импортером искусства из России

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Фото предоставлено Российской галереей искусств

Китай по итогам 2023 года стал крупнейшим импортером произведений искусства из России, обогнав США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Поставки в Китай картин, скульптур, антиквариата и других артефактов достигли $6,4 млн. На втором месте — Швейцария ($3,6 млн), на третьем — Германия ($2,8 млн). В пятерку главных покупателей также вошли Казахстан ($1,4 млн) и США ($1,3 млн). Россия экспортировала предметов искусства на $20,1 млн.

В 2021 году лидером была Америка с $21,9 млн импорта, следом шли Великобритания, ОАЭ, Швейцария и другие страны. Общий объем экспорта составлял $57,2 млн — в 2,85 раза больше, чем сейчас.

Больше всего нарастили закупки Армения (в 1545 раз), Турция, Китай и Казахстан. США, Британия и ряд других западных держав сильно сократили импорт.

В начале мая Китай резко увеличил закупки оборудования для разработки искусственного интеллекта, что привело к росту торговли страны. Эксперты отмечают, что главной целью Китая сейчас является участие в гонке ИИ.

Ранее Россия нарастила экспортные поставки нефти.

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