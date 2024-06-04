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Орбан раскрыл, кто бы мог завершить конфликт на Украине за сутки

Орбан счел, что Трамп и ЕС могли бы завершить конфликт на Украине за 24 часа

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Virginia Mayo/AP

Экс-президент США Дональд Трамп в содружестве с Евросоюзом могли бы завершить конфликт на Украине за сутки. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Il Giornale.

«Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы за 24 часа», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что «война ведется людьми», которые при желании могут заключить мир. Орбан отметил, что, если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы «достичь прекращения огня в Украине», а затем начать переговоры.

Глава Венгрии счел стратегию ЕС по украинскому вопросу провальной со всех точек зрения, в том числе — и с тактической. Он призвал задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и требовать прекращения огня.

Накануне стало известно, что Евросоюз может предпринять экстраординарные шаги для лишения Венгрии права вето при ее грядущем председательстве в ЕС по ротации.

Ранее в Венгрии десятки тысяч человек вышли на «марш мира».

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