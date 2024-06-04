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В среду в Москве может потеплеть до +28°С

Синоптик Шувалов: в среду в столице ожидается до +28°С

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в среду. Его слова передает RT.

По словам Шувалова, столбик термометра в среду поднимется до +28°С, при этом возможны осадки.

«Температура (во второй половине недели. — «Газета.Ru») будет в рамках +21...+26 °С. За одним маленьким исключением — в среду у нас день без осадков, достаточно солнечный, и мы приблизимся к июльским +27...+28 °С», — поделился синоптик.

Он добавил, что в четверг после полудня возможны дожди и грозы. Дождливая погода сохранится до выходных, в субботу осадков не ожидается.

3 июня сильный дождь с грозой и ветром обрушился на Москву. В Telegram-канале комплекса городского хозяйства столичной мэрии москвичам и туристам рекомендовали быть внимательными на улицах.

До этого москвичей предупреждали о «щедрой на ливни» погоде.

Ранее метеорологи спрогнозировали приход Ла-Нинья на смену Эль-Ниньо.

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