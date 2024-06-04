В Москве пенсионерка попала под колеса детской машины с ребенком за рулем

В Москве пятилетний мальчик на детской машине спровоцировал ДТП с пенсионеркой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«ДТП с пострадавшими произошло вечером 2 июня в Москве. Женщина гуляла со своей дочерью по Воронцовскому парку, когда в нее врезался автомобиль. От удара бабушка упала на землю, сломав несколько пальцев и разбив голову», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место инцидента приехала скорая помощь. Пострадавшую отвезли в больницу, угрозы для ее жизни нет. Виновник ДТП — пятилетний мальчик — катался по парку на арендованной детской машине. Покататься он успел всего несколько минут.

До этого сообщалось, что подросток на самокате сбил пятилетнего пешехода в Саратове. Инцидент, которым заинтересовались правоохранители, произошел 30 мая на городской набережной: 16-летний юноша на электросамокате сбил пятилетнего мальчика. После аварии дошкольника госпитализировали в медицинское учреждение. Характер и степень тяжести травм ребенка не уточняются. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее лось сорвал крышу автомобиля при ДТП под Выборгом как с консервной банки.