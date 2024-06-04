Семак рассказал, устал ли он он постоянных побед в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не устал от постоянных побед со своей командой, передает «Чемпионат».

«После победы в Кубке России, конечно, есть эмоции. От побед невозможно устать, тем более когда они достаются так тяжело. Сколько у нас было матчей, когда мы проигрывали по ходу», — сказал Семак.

2 июня «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в Суперфинале Кубка России. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 95-й минуте оформил Нуралы Алип.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее сообщалось о том, что форвард московского «Спартака» может стать игроком «Зенита».