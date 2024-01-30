Размер текста
А
А
А

В московском метро человек оказался на путях

В Москве на фиолетовой ветке метро увеличили время движения поездов

close
100%
РИА «Новости»

На юго-востоке фиолетовой ветки московского метро увеличено время движение поездов из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сказано в сообщении от 6:20 по мск.

В 6:38 департамент транспорта сообщил о восстановлении графика движения поездов.

10 января интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно увеличивали из-за человека на пути.

До этого стало известно, что на станции московского метро «Нагатинская» родилась девочка. Беременная россиянка оказалась в метрополитене, когда поняла, что в скором времени родит. Женщине помог дежурный по подстанции Сергей Баранов, он вовремя вызвал «скорую».

Сообщалось также, что мужчина попал в больницу после конфликта в московском метро с другим пассажиром. Инцидент произошел на станции «Саларьево». В ходе ссоры, переросшей в потасовку, один из участников нанес другому травмы ножом.

Ранее в результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка пострадали 24 человека.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами