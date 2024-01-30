В московском метро человек оказался на путях

На юго-востоке фиолетовой ветки московского метро увеличено время движение поездов из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — сказано в сообщении от 6:20 по мск.

В 6:38 департамент транспорта сообщил о восстановлении графика движения поездов.

10 января интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы временно увеличивали из-за человека на пути.

До этого стало известно, что на станции московского метро «Нагатинская» родилась девочка. Беременная россиянка оказалась в метрополитене, когда поняла, что в скором времени родит. Женщине помог дежурный по подстанции Сергей Баранов, он вовремя вызвал «скорую».

Сообщалось также, что мужчина попал в больницу после конфликта в московском метро с другим пассажиром. Инцидент произошел на станции «Саларьево». В ходе ссоры, переросшей в потасовку, один из участников нанес другому травмы ножом.

Ранее в результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка пострадали 24 человека.