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Протестующие французские фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа

Протестующие французские фермеры блокировали автотрассы вокруг Парижа

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Yves Herman/Reuters

Французские фермеры, протестующие против политики правительства страны, начали блокировать дороги вокруг Парижа. Об этом сообщается на сайте оператора автодорог Vinci.

В настоящее время ситуация на всех автотрассах, которые ведут в Париж, является сложной. Фермеры на тракторах ближе всего подобрались к столице с северной стороны, по шоссе A1 и A16. Они также почти достигли международного аэропорта Шарль-де-Голль и перекрыли движение по западному шоссе А13.

На востоке фермеры в районе развлекательного парка Диснейленд заблокировали шоссе A4, а с северо-западной стороны протестующие находятся примерно в 60 километрах от Парижа в коммуне Бюшле департамента Ивелин.

Ранее сообщалось, что бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу.

В ночь на 29 января стало известно, что французская жандармерия пригнала бронеавтомобили к рынку Рюнжи под Парижем, который собираются блокировать протестующие фермеры.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

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