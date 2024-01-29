Для российских пенсионеров призвали выпустить «Пушкинскую карту»

На российских пенсионеров необходимо распространить действие «Пушкинской карты» или создать для них собственную аналогичную программу. Такое предложение депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник направил главе Минкультуры Ольге Любимовой, сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

Вопрос расширения списка граждан, которые должны иметь возможность пользоваться «Пушкинской карт», обсуждается уже давно, напомнил депутат. При этом в первую очередь, по его мнению, следует обратить внимание на пенсионеров. У них не меньше желания «культурного обогащения», чем у молодежи, подчеркнул Крупник.

«Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлеченности в общественную и культурную жизнь нашей страны», — убежден депутат.

Напомним, также «Пушкинские карты» предложили выдавать детям из многодетных семей. Кроме того, предлагалось ввести так называемый «учительский билет», который позволил бы учителям бесплатно посещать культурные мероприятия с учениками.

Ранее в одном из российских регионов появился аналог «Пушкинской карты» для детей до 13 лет.