Вильфанд: в ближайшие дни в Москве ожидается облачная погода с небольшими осадками

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на этой неделе ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом ученый рассказал в интервью ТАСС.

По словам Вильфанда, погода в столице в течение всей недели будет неоднородной. В первой половине недели атмосферное давление будет сохраняться высоким, будет облачно с редкими прояснениями. Осадков ожидается немного, лишь местами будет незначительное количества снега, мокрого снега и дождя. В среду резко понизится давление, погода станет облачной и мрачной.

Вильфанд заявил, что температура воздуха на неделе будет повышаться. Так, в ночь на понедельник прогнозируется 10-12°С мороза. Но уже утром температура начнет расти. И к пятнице ожидается, что температура может быть уже плюсовой.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что прохладная погода в Москве закончится в понедельник. Погода ожидается преимущественно без осадков.

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