С 1 февраля 2024 года россиянам проиндексируют ряд пособий и выплат

Член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в 2024 году россиянам будет проиндексирован ряд пособий и выплат, и большую часть из них граждане получат уже с 1 февраля. Об этом парламентарий рассказал в интервью «Российской газете».

Парламентарий отметил, что 1 февраля произойдет индексация более 40 выплат, которые коснутся 20 миллионов человек.

По словам Чаплина, увеличится сумма материнского капитала. Так, на первого ребенка выплата будет составлять 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тыс. рублей. Если же родители уже получили сертификат и потратили часть средств, то остаток будет проиндексирован на 7,5%.

С 1 февраля также увеличится поддержка беременных. Максимальное пособие с учетом стажа и заработка составит 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет возрастет до 49 123 рублей.

Депутат отметил, что на 7,5% также повысится размер ежемесячных денежных выплат для льготников, в частности, ветеранов, ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалидов.

Возрастет и финансовая поддержка безработных: минимальный размер пособия составит 1500 рублей, максимальный — 13 751 рубль.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в России в феврале проиндексируют материнский капитал и иные социальные выплаты.

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