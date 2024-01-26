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Названа категория людей, которым опасно пить кофе

Врач Каримова: кофе не рекомендуется пить беременным и кормящим женщинам

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Взрослому человеку не рекомендуется употреблять более 100-200 мг кофеина за один раз. Об этом в интервью Общественной службе новостей сообщила врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Айслу Каримова. По ее словам, дневная норма не должна превышать 400 мг или три-пять чашек.

«Особенно осторожно к бодрящему напитку стоит относиться беременным и кормящим матерям, ведь кофеин через их организм будет попадать к малышу. Также слишком много кофе не рекомендуется пить гипертоникам, поскольку он вызывает спазм сосудов», — отметила Каримова.

Она добавила, что при определении личной дозы кофеина необходимо опираться на индивидуальные особенности организма.

Ученые до этого сообщили, что не следует пить кофе слишком рано, до 9:30–11 утра, чтобы получить максимальный заряд энергии и избежать нервозности. Исследования, проведенные в 2009 году, показывают, что уровень гормона стресса кортизола максимален утром. Его концентрация резко снижается сначала в 9:30 утра, а затем в 13 часов.

Ранее специалисты перечислили опасные последствия употребления энергетиков несовершеннолетними.

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