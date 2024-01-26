Размер текста
А
А
А

В Международном агентстве по атомной энергии опасаются ядерной аварии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси предупредил о реальной угрозе большой ядерной аварии на ЗАЭС

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН заявил о реальной угрозе большой ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ на своем сайте.

«Ситуация с ядерной безопасностью, в частности, на ЗАЭС, продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой. <..> Наш персонал сообщает о ракетах, пролетавших над их головами рядом с заводом, что ставит под угрозу физическую целостность завода», — заявил Гросси.

Также глава МАГАТЭ отметил сложности с поставками воды для охлаждения реакторов после обрушения плотины Каховской ГЭС. Еще одной проблемой он назвал сокращение числа линий подачи электроэнергии на ЗАЭС, сокращение ее персонала и усталость сотрудников, постоянно испытывающих «беспрецедентное психологическое давление».

25 января Гросси анонсировал визиты в Россию и Украину в ближайшие 10 дней.

Ранее МАГАТЭ спустя два месяца снова обнаружило мины на территории ЗАЭС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами