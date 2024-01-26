В Международном агентстве по атомной энергии опасаются ядерной аварии на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН заявил о реальной угрозе большой ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ на своем сайте.

«Ситуация с ядерной безопасностью, в частности, на ЗАЭС, продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой. <..> Наш персонал сообщает о ракетах, пролетавших над их головами рядом с заводом, что ставит под угрозу физическую целостность завода», — заявил Гросси.

Также глава МАГАТЭ отметил сложности с поставками воды для охлаждения реакторов после обрушения плотины Каховской ГЭС. Еще одной проблемой он назвал сокращение числа линий подачи электроэнергии на ЗАЭС, сокращение ее персонала и усталость сотрудников, постоянно испытывающих «беспрецедентное психологическое давление».

25 января Гросси анонсировал визиты в Россию и Украину в ближайшие 10 дней.

Ранее МАГАТЭ спустя два месяца снова обнаружило мины на территории ЗАЭС.