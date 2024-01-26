Врач предупредил о вреде курения во время беременности

Курение негативно влияет на здоровье беременной женщины на любом сроке. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. Его слова цитирует РИАМО со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Курение во время вынашивания оказывает негативное влияние на ребенка. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. Кроме того, курение может вызывать и усугублять у женщины токсикоз — состояние, осложняющее течение беременности», — рассказал Холдин.

Также, по его словам, курение повышает риск преждевременных родов. Негативное влияние на организм оказывают как обычные, так и электронные сигареты, заключил врач.

Врач-онколог Анастасия Марьенко до этого предупреждала, что помимо рака легких, курение повышает риск возникновения онкологических заболеваний полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря и других органов. Также она посоветовала не злоупотреблять алкоголем.

Ранее врач назвал неочевидную причину «омоложения» рака.