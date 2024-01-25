В Тамбове 17-летняя студентка колледжа создала банду, нападавшую на подростков

В Тамбове 17-летняя студентка юридического колледжа создала подростковую банду. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Члены подростковой ОПГ нападали на школьников и студентов, избивали их под камерой и публиковали получившиеся видео в соцсетях. Как стало известно правоохранителям, вдохновителем и лидером банды оказалась несовершеннолетняя девушка.

Вокруг себя она собрала около десяти человек, большинство из них — дети из неблагополучных семей. Студентка начинала драки первой, а затем к ней присоединялись другие хулиганы. За неделю от нападений банды пострадали не менее пяти человек, в том числе и беременная девушка.

Накануне личности подростков, которые избивали сверстников у одного из городских торговых центров, установили полицейские. Они еще учатся в школах города.

К настоящему времени в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Челябинске подростки толпой издевались над избитым школьником.