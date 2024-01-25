Пассажира выгнали из самолета за чрезмерный метеоризм

В США пассажира самолета сняли с рейса за чрезмерный метеоризм, пишет Independent.

Как рассказал один из пассажиров самолета, он летел рейсом авиакомпании American Ailrlines из Финикса в Остин. Заняв свое место, он заметил мужчину «с недовольным выражением лица». Тот поссорился с другим человеком, а потом начал портить воздух своим метеоризмом.

«Это было неуместно, особенно потому, что это делал взрослый мужчина», — рассказал очевидец.

После этого пассажиры начали делать мужчина замечания. В итоге завязался конфликт, в который вмешались бортпроводники. После переговоров экипаж принял решение снять с рейса человека с метеоризмом.

«Он встает, хватает свою сумку и тихо выходит из самолета. Мы все вздохнули с облегчением, когда его убрали», — добавил другой пассажир.

Ранее в Индии пассажир самолета застрял на час в туалете из-за неисправного замка.