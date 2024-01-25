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Кинолог объяснил, как выбрать ошейник для собаки

Кинолог Карапетьянц: ошейник должен соответствовать размеру собаки

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Shutterstock

Ошейник является необходимым атрибутом для собаки, который позволяет контролировать ее и безопасно ограничивать животное в перемещении. Об этом Pravda.Ru рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Он отметил, что его нужно подбирать, исходя из размеров собаки, ее породы и возраста. Узкие ошейники подойдут на собак маленьких пород, широкие — только для крупных. При этом на данном атрибуте обязательно должны быть кольцо и пряжка, отметил эксперт.

«Самое главное — нужно учитывать то, что собака растет. Поэтому на момент приобретения ошейников для щенков не нужно тратить какие-то серьезные деньги, потому что щенок из этого ошейника вырастает достаточно быстро», — добавил Карапетьянц.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что всем собакам вне зависимости от размера необходимы прогулки. При выборе питомца он призвал ориентироваться не только на размер, но и на особенности породы. Эксперт также обратил внимание на то, что маленькие собаки чаще мерзнут, поэтому им необходима теплая одежда.

Ранее собаководам объяснили, зачем питомцу свое место в доме.

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