Суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу об экстремизме

Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам и колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов.

Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Максимальное наказание по этой статье — пять лет колонии, гособвинение запрашивало Стрелкову 4 года и 11 месяцев колонии.

В июле 2023 года Стрелкова задержали в Москве. В тот же день Мещанский суд заключил его под стражу. С самого начала бывший министр обороны ДНР настаивал на своей невиновности, утверждая, что предъявленные обвинения абсурдны. Уголовное дело строится на двух публикациях в Telegram от 25 мая прошлого года. Стрелков не отрицал авторства этих постов, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма.

В 2014 году Стрелков участвовал в боях на востоке Украины на стороне самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август 2014 года он был министром обороны ДНР, после чего вернулся в Москву и занялся публицистикой.

В ноябре 2022 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге признал Стрелкова виновным в уничтожении малазийского Boeing над территорией ДНР в июле 2014 года. Вместе с ним суд также признал вину экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Москва решение и юрисдикцию МУС не признает, сам Стрелков заявлял, что ополчение не сбивало самолет.

Ранее Стрелков через своих сторонников заявлял о намерении участвовать в выборах президента России в 2024 году.