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Юрист объяснила, на какие послабления могут рассчитывать работающие студенты

Юрист Нечаева: студенты могут рассчитывать на отпуск во время экзаменов

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Freepik.com

Студенты очной формы обучения могут рассчитывать на послабления при устройстве на работу. О них «Москве 24» рассказала юрист и эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Так, они могут договориться с руководством о гибком графике или неполном рабочем дне и получать зарплату, пропорциональную отработанному времени либо объему выполненной работы. При этом ученики среднего специального учебного заведения в возрасте от 16 до 18 лет должны работать не более четырех часов в день, уточнила эксперт.

Молодые специалисты также могут рассчитывать на отпуск на время сдачи экзаменов. Однако зарплату и отпускные в этом случае выплачивать не будут. Студенты любого учебного заведения также могут претендовать на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП), продолжила Нечаева. Порядок его предоставления предусмотрен локальными нормативными актами.

23 января представитель HeadHunter сообщил, что на российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране, отметил он. В 2023 году было открыто 42 тыс. вакансий с возрастным ограничением от 14 лет. Для сравнения: годом ранее таких предложений было всего 14,5 тыс.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе.

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