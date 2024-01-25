Спасатели сообщили о ликвидации пожара на заводе в Туапсе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Площадь пожара составляла около 200 квадратных метров. Пламя охватило одну из колонн предприятия для переработки топлива.

По данным спасателей, в 04:53 пожар был полностью потушен. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко рассказывал, что на территории завода загорелась вакуумная установка. Он сообщил, что в инциденте никто не пострадал. Бойко настоятельно попросил граждан доверять только официальным источникам информации и во избежание неблагоприятных последствий не выкладывать видео с места происшествия.

До этого в Челябинской области загорелась мебельная фабрика.

Ранее частный сектор эвакуировали из окрестностей горящей нефтебазы в Брянской области.