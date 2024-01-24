Россиян предупредили о росте цен на отели внутри страны

Стоимость аренды номеров в отелях будет расти в 2024 году. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его словам, повышение цен связано с резким ростом спроса на отдых внутри страны.

«Те люди, которые раньше ездили за границу, сейчас отдыхают не на Кипре, в Греции, в Испании, а в России. Соответственно, отельеры четырех и пяти звезд, — то, чего катастрофически у нас не хватает, — поднимают цены. И мы видим, что отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20», — сказал Мкртчян.

Главный редактор портала Avia.ru, эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров до этого заявил, что стоимость авиабилетов в России может увеличиться на 10%.

По его словам, государственное финансирование отрасли вряд ли сможет покрыть объемы для компенсации расходов. При этом цены будут расти «скромными темпами, примерно в рамках инфляции», добавил Гусаров.

Согласно данным Росстата, средняя стоимость авиабилетов на перелет в салоне экономкласса по России за 2023 год выросла на 22,2%. Это максимальный рост за последние 15 лет.

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