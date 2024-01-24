Россиянам рассказали о погоде на начало февраля

В конце января и в начале февраля россиян ждут небольшие снегопады, при этом сильные перемены в погоде в этот период не ожидаются. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала метеоролог информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.

По ее словам, в конце этого месяца в российские города придет атлантический циклон, который не подразумевает большого количества осадков. Температура в первые месяцы февраля будет находиться в пределах нуля.

«Хотя не исключено, что в выходные дни, 4 и 5 февраля, погода окажется, может быть, во власти какого-то антициклона или в промежуточном гребне между циклонами, что наиболее вероятно. И температура понизится до морозов — до минус 10°C. <...> Потом вновь температура воздуха вернется к отметке около нуля. Сильных морозов не ожидаем в итоге. Сильных снегопадов тоже», — заключила Позднякова.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что в предстоящие выходные, 27 и 28 января, в Москве ожидается морозная погода. Она уточнила, что в эти дни погодные условия будет определять периферия антициклона, что усилит морозы. Температура воздуха в эти дни, по ее словам, будет приближаться к климатической норме.

Ранее москвичам пообещали «полумартовскую» погоду и циклон с мокрым снегом.