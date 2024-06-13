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Евросоюз предупредили о «крайне болезненном ответе» на использование активов РФ

Захарова: ответ России на использование ее активов будет болезненным для ЕС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Ответные меры Москвы на использование замороженных российских активов для Украины будут очень болезненными для Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Европейского имущества и денежных средств в России достаточно, и неминуемые ответные меры будут для Брюсселя крайне болезненными. Так что им придется в первую очередь платить за свое безумие из своего же кошелька», — заявила она.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон официально поддержали использование Киевом прибыли от замороженных в ЕС активов России.

Москва неоднократно оспаривала этот шаг, считая их незаконными и ставящими под сомнение надежность финансовой системы Евросоюза для инвестиций других стран.

Ранее премьер Эстонии выступила с призывом по замороженным активам России.

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