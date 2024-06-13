Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку в Харьковской области и теряют резервы и вооружения. Об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он заявил, что российские войска недавно бросили бойцов ВСУ в «гигантскую ловушку». По словам Риттера, Россия начала наступление под Харьковом и вынудила противника перебросить туда резервы. Эксперт подчеркнул, что ВСУ пытаются проводить контратаки, в которых теряют резервистов.

Днем 13 июня Вооруженные силы России нанесли удары по месту дислокации Вооруженных сил Украины под Херсоном.

В этот же день российские войска за сутки уничтожили 635 солдат вооруженных сил Украины в ходе боев в Донецкой народной республике (ДНР).

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

Ранее экс-сотрудник СБУ предрек затухание конфликта на Украине после генерального сражения.