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Гендиректора Wildberries допросили по делу о пожаре в Санкт-Петербурге

Гендиректора Wildberries Бакальчук допросили по делу о пожаре в Санкт-Петербурге

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Надежда Стрелец/YouTube

Генерального директора компании Wildberries Татьяну Бакальчук допросили в Следственном комитете по делу о пожаре на складе в Шушарах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление маркетплейса.

Как сообщили в компании, Бакальчук находилась в Петербурге 22 и 23 января и дала показания в региональном Следкоме. Во время допроса она отметила, что маркетплейс будет оказывать содействие следователям, так как заинтересован в установлении причин случившегося.

13 января на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел масштабный пожар. Огонь охватил 70 тыс. кв. м. Его смогли ликвидировать только на следующий день.

Впоследствии стало известно, что сгоревшее здание не было застраховано. В Wildberries заявили, что планируют реконструировать склад, пообещав раскрыть подробности позже.

Бакальчук назвала пожар испытанием и выразила благодарность партнерам, продавцам и клиентам за поддержку.

Ранее стало известно, что в России могут усилить требования к крупным складам, как у Wildberries.

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