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Россиян предупредили об опасности частого употребления мороженого

Врач Белоусов: частое употребление мороженого чревато системным воспалением

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Depositphotos

Мороженое, как и ряд других молочных продуктов может содержать искусственные растительные жиры, частое употребление которых чревато развитием системного воспаления в организме. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. По его словам, происходит это из-за проблемы «ожирения» печени и поджелудочной железы.

«Нужно также помнить, что органы желудочно-кишечного тракта любят продукты с температурой, приближенной к комнатной, поэтому пониженная температура мороженого может вызвать их стресс», — продолжил врач.

Он добавил, что сочетание стресса органов желудочно-кишечного тракта, углеводов и возможных бактерий может привести к таким последствиям, как диарея, запор и нарушение перевариваемости.

Также Белоусов предупредил, что мороженое не следует употреблять диабетикам.

До этого врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала, сколько в день можно употреблять выпечки. Она напомнила, что, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее потребление свободных сахаров не должно превышать 10% от общего объема энергопотребления в сутки. При этом, по мнению специалиста, этот показатель лучше снизить до 5%.

Ранее эндокринолог назвала привычку, которая вызывает инсульт и онкологию.

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