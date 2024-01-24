В Петербурге двухлетний ребенок выпил «Антижир» и попал в реанимацию

В Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию с ожогом пищевода, ребенок выпил средство «Антижир». Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Колпино, ребенок находился в квартире вместе с родителями и в какой-то момент по недосмотру взрослых выпил средство для удаления жира. Мальчику стало плохо, его экстренно госпитализировали.

У пострадавшего диагностирован химический ожог пищевода, ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок выпил забытые матерью таблетки и серьезно отравился.