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В Петербурге двухлетний ребенок выпил «Антижир» и попал в реанимацию

«78.ru»: в Петербурге ребенок отравился средством для удаления жира

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В Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию с ожогом пищевода, ребенок выпил средство «Антижир». Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Колпино, ребенок находился в квартире вместе с родителями и в какой-то момент по недосмотру взрослых выпил средство для удаления жира. Мальчику стало плохо, его экстренно госпитализировали.

У пострадавшего диагностирован химический ожог пищевода, ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок выпил забытые матерью таблетки и серьезно отравился.

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