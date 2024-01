Стало известно решение ученых по переводу стрелок на Часах Судного дня

Ученые в 2024 году не стали переводить стрелки на Часах Судного дня, которые означают близость ядерной войны, стрелки по-прежнему находятся в 90 секундах до полуночи. Об этом заявила на видеоконференции президент журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.

Она отметила, что риск ядерной эскалации по-прежнему высок из-за боевых действий на Украине, также она напомнила о конфликте на Ближнем Востоке, который разгорелся 7 октября после нападения ХАМАС на Израиль.

Бронсон подчеркнула, что решение не переводить стрелки не означает, что в мире стабильность.

«Страны с ядерным оружием активно ведут программы модернизации, что угрожает новой гонкой ядерных вооружений», — сказала она.

Часы Судного дня впервые разместили на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, указывает на напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма.

В прошлом году стрелки часов были переведены на 10 секунд вперед и замерли на отметке 90 секунд до полуночи — это самое близкое к глобальной катастрофе значение за историю. Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук Владимир Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» назвал перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд вперед из-за проведения СВО на Украине «нагнетанием обстановки» и объяснил, что он носит символическое значение. В Кремле также прокомментировали перевод стрелок часов Судного дня.

