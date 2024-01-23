Созданная ИИ фотомодель зарабатывает $30 тыс. в месяц на своих изображениях

Созданная искусственным интеллектом модель зарабатывает $30 тыс. в месяц на своих изображениях, пишет Oddity Central.

Лекси Лав — блондинка, созданная британским стартапом Foxy Ai — приносит своими авторам $30 тыс. в месяц. Эти деньги приходят с платных подписок на страницы Лав в соцсетях с ее изображениями, которые оформляют мужчины, думая, что она реальная женщина.

«С ее растущей популярностью Лекси стала прибыльным источником дохода», — признались создатели.

Кроме того, благодаря возможностям ИИ, подписчики могут общаться с Лекси текстовыми и голосовыми сообщениями, а также получать от нее фотографии по запросу.

Авторы Лекси утверждают, что она была создана, чтобы стать «идеальной девушкой для многих мужчин» с «безупречными чертами лица и безупречным стилем».

Ранее в MIT рассказали, почему ИИ не сможет лишить человека работы в ближайшем будущем.