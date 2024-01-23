Неонацисты устроили провокацию на митинге антифашистов в Германии

Неонацисты пытались устроить провокацию на митинге антифашистов в Германии. Об этом пишет издание Bild.

По словам журналистов, на месте проведения митинга в городе Пирн в Саксонии появились 15 человек, одетых в историческую одежду, похожую на военную форму времен Третьего рейха, а другие — в куртки-бомберы, армейские штаны и высокие ботинки, которые были популярны у сторонников НСДАП в тот же период. Ношение такой одежды без нацистской символики не является нарушением закона, что позволяет националистам открыто демонстрировать свои взгляды.

«Небольшая группа сообщила о спонтанном собрании. Им отвели место на краю рынка и держали на расстоянии от других демонстрантов», — сообщили в полиции ФРГ.

До этого в Волгограде произошла драка националистов с антифашистом. Группа националистов напала на несовершеннолетнего студента-антифашиста, сообщает V1.RU. В ходе столкновения молодой человек ударил ножом одного из нападавших.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.