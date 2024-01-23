В больницу Петербурга обратился искусанный подросток и заявил о нападении мачехи

В городскую детскую больницу Петербурга поступил 12-летний мальчик со ссадинами на шее и гематомой на лице, ребенок заявил, что на него напала мачеха. Об этом сообщает «Фонтанка».

12-летний школьник был доставлен в медицинское учреждение из поселка Металлострой, мальчик сам вызвал себе скорую помощь. Он рассказал медикам, что на него напала мачеха, женщина якобы укусила его за лицо и сдавливала руками шею.

На теле подростка обнаружена ссадина на шее и гематома на лице, мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. О произошедшем медики сообщили в правоохранительные органы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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