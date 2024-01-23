Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В больницу Петербурга обратился искусанный подросток и заявил о нападении мачехи

«Фонтанка»: в Петербурге школьник обвинил мачеху в нападении

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В городскую детскую больницу Петербурга поступил 12-летний мальчик со ссадинами на шее и гематомой на лице, ребенок заявил, что на него напала мачеха. Об этом сообщает «Фонтанка».

12-летний школьник был доставлен в медицинское учреждение из поселка Металлострой, мальчик сам вызвал себе скорую помощь. Он рассказал медикам, что на него напала мачеха, женщина якобы укусила его за лицо и сдавливала руками шею.

На теле подростка обнаружена ссадина на шее и гематома на лице, мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. О произошедшем медики сообщили в правоохранительные органы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее пьяный россиянин жестоко избил семилетнюю падчерицу за непослушание.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами