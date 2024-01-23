В Киеве произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в Киеве утром 23 января. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе! Детали впоследствии. Не покидайте укрытий!» — написал градоначальник.

Других подробностей он не привел.

В этот же день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны.

Около пяти утра мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.