Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге

Роспотребнадзор: в Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян

close
100%
Pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что заболевание диагностировали у двух мужчин, которые вернулись из туристической поездки в Гонконг.

До этого вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что для России оспа обезьян не представляет угрозы.

Во время прошлогодней вспышки оспу обезьян выявили у 80 тыс. человек, а весной этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуация больше не чрезвычайная, а заразность вируса резко снизилась, напомнил Альтштейн.

Вирус обитает у грызунов в Африке, от которых передается обезьянам, добавил ученый. При этом люди, по его словам, могут заразиться не только от приматов. По словам Альтштейна, во время вспышки в прошлом году вирус в Европу привез человек с гомосексуальной ориентацией, а 98% заболевших были также мужчинами нетрадиционной ориентации.

Ранее первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку был выявлен во Вьетнаме.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами