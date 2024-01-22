Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге

В Роспотребнадзоре заявили, что два случая заболевания оспой обезьян выявлены в Санкт-Петербурге у туристов, прибывших из Китая. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что заболевание диагностировали у двух мужчин, которые вернулись из туристической поездки в Гонконг.

До этого вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что для России оспа обезьян не представляет угрозы.

Во время прошлогодней вспышки оспу обезьян выявили у 80 тыс. человек, а весной этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ситуация больше не чрезвычайная, а заразность вируса резко снизилась, напомнил Альтштейн.

Вирус обитает у грызунов в Африке, от которых передается обезьянам, добавил ученый. При этом люди, по его словам, могут заразиться не только от приматов. По словам Альтштейна, во время вспышки в прошлом году вирус в Европу привез человек с гомосексуальной ориентацией, а 98% заболевших были также мужчинами нетрадиционной ориентации.

Ранее первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку был выявлен во Вьетнаме.