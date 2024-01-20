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В Москве полуторагодовалый ребенок выпил забытые матерью таблетки и серьезно отравился

Shot: в Москве полуторагодовалый ребенок отравился таблетками матери

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Depositphotos

В Москве ребенок пострадал после того, как выпил лекарства от болезни сердца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на улице Академика Бакулева. Полуторагодовалый ребенок находился в квартире вместе со своими матерью и сестрой. В какой-то момент мальчик остался один, так как члены семьи занимались своими делами.

Ребенок заметил на кухонном столе лекарство, которое принимала его мать. Мальчик решил попробовать таблетки и выпил четыре штуки, после чего ему стало плохо.

Когда медики приехали на место, они увидели обездвиженного ребенка. По предварительной информации, причиной произошедшего стали лекарства.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. На данный момент они проводят проверку.

Ранее в Екатеринбурге двухгодовалый ребенок отравился метадоном.

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