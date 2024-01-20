В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам тюрьмы за прослушивание k-pop

В Северной Корее двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на видео исследовательского института South and North Development (SAND).

На кадрах, предположительно, снятых в 2022 году, показан публичный судебный процесс. На двух мальчиков в серых халатах надевают наручники. Все присутствующие в медицинских масках, что позволяет допустить, что кадры были сделаны во время пандемии коронавируса, пишет Reuters.

На видеозаписи подростков отчитывают перед большим количеством людей за то, что они не «осознали свои ошибки».

Закадровый голос говорит, что культурой «гнилого марионеточного режима» мальчики разрушили свою жизнь.

В феврале прошлого года The Daily Mail сообщал, что в КНДР арестовали хореографа и учеников за разучивание «капиталистических» движений.

Ранее в КНДР выпустили фильм «О великой победе», показывающий тяжелые трудовые будни Ким Чен Ына.