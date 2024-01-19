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Жителей Севастополя предупредили о временном восстановлении водоснабжения

Развожаев: водоснабжение в Севастополе восстановят на три часа и снова отключат

Водоснабжение в Севастополе будет восстановлено с 18:30 (совпадает с мск) до 21:30 (совпадает с мск), после чего подачу воды вновь отключат для завершения технических работ на гидроузлах. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

Он призвал местных жителей учитывать данную информацию и напомнил, что решение о приостановке работы гидроузлов было принято ради сохранения технологического оборудования. По словам главы населенного пункта, за время перерыва специалисты должны подать необходимый объем воды с водозабора на реке Бельбек на третий гидроузел.

«С 18:30 до 21:30 будут включены гидроузлы. <...> В 21:30 гидроузлы вновь будут отключены до утра», — подчеркнул Развожаев.

В ночь на 19 января в Севастополе прошли сильные ливни, из-за чего в городе оказались подтоплены около 40 жилых домов. Собственникам некоторых из них пришлось эвакуироваться и временно разместиться у родственников.

Более того, в третий гидроузел начала поступать грязная вода, в связи с чем в большинстве районов населенного пункта было отключено водоснабжение. Губернатор предупредил, что работы по организации подачи воды в дома из реки Бельбек могут занять от пяти до шести часов.

Ранее в Новочеркасске произошла авария в канализационном коллекторе.

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