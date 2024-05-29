Жителя Мелитополя выдворили из России за поддержку Украины

Жителя Мелитополя выдворили за пределы Российской Федерации за сбор информации о российских Вооруженных силах для Украины и поддержку Киева в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности по Запорожской области.

На опубликованной ФСБ видеозаписи подозреваемый признался, что зимой 2022 года он оставил в соцсетях два комментария, в которых выражал свою поддержку Украине. По словам мужчины, это привело к «мерам административного воздействия» на него и к последующему выдворению из России.

Подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном и не хочет покидать Россию.

С начала специальной военной операции России на Украине ФСБ регулярно информирует о задержании подозреваемых в передаче данных о российской армии украинской стороне.

В начале мая сообщалось, что в Брянске задержали девятиклассника за участие в террористической организации, подросток снимал фото и видео с расположением важных инфраструктурных объектов в городе для дальнейшей передачи их Вооруженным силам Украины.

Ранее суд одобрил высылку из России бывшего студента МГУ, пытавшегося собрать деньги для ВСУ.