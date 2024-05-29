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Поставщик мостостали обвиняется ФАС в установлении монопольных цен

ФАС подозревает «Уральскую сталь» в ценовом сговоре на рынке мостостали

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО «Уральская сталь» из-за возможных нарушений на рынке мостостали. Как сообщило ведомство, в действиях компании, занимающей доминирующее положение, усматриваются признаки навязывания монопольно высоких цен.

По данным ФАС, с февраля по июнь 2022 года «Уральская сталь» увеличила стоимость мостостали марок 10ХСНД и 15ХСНД, используемой для строительства мостов, более чем на 70%. При этом себестоимость продукции в указанный период снижалась.

«Таким образом, в действиях компании с 2022 года содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства в виде установления и поддержания монопольно высокой цены на мостосталь», — отметили в ФАС. В случае, если вина «Уральской стали» будет доказана, организации грозит оштрафовать в соответствии с КоАП РФ.

Ранее в 2023 году ФАС уже возбуждала дело против этой компании из-за роста цен на 40% на стальную заготовку для производства железнодорожных колес в конце 2022 года.

«Уральская сталь» входит в число крупнейших российских производителей чугуна, мостостали и стали для труб большого диаметра. В 2022 году ее выручка составила 162,2 млрд руб., чистая прибыль — 32,1 млрд руб.

До этого стало известно ФАС оштрафует «дочку» «Лукойла» из-за несправедливых цен на дизель.

Ранее в Минцифры пообещали найти причины роста цен на связь.

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