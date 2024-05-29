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В Ярославле пропавшую двухлетнюю девочку нашли с похитившей ее пьяной женщиной

В Ярославле ушедшую с женщиной двухлетнюю девочку нашли живой

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СК РФ по Ярославской области

В Ярославле нашли двухлетнюю девочку, которую ранее увели с детской площадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.

По словам собеседницы, ребенка нашли при женщине, которую ранее подозревали в похищении.

«У похитительницы нет своих детей, в связи с чем она нередко нянчится с дочкой подруги», – сообщается в публикации.

В поисках принимали участие следователи и оперативные сотрудники полиции. Сейчас ребенку ничего не угрожает. Подозреваемая задержана, она находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не может как-либо прокомментировать ситуацию. Из-за этого обстоятельства следствие не может выяснить ее позицию, следственно, определиться, будут ли сотрудники ведомства ходатайствовать о ее аресте.

Как сообщает Telegram-канал Mash, похищенную девочку нашли в общежитии, где находилась и подозреваемая. Женщину отправят на психиатрическую экспертизу.

Специалисты осмотрели ребенка, но каких-либо травм не обнаружили.

О похищении ребенка стало известно после того, как информацию об этом опубликовало управление СК по региону. По версии правоохранителей, знакомая семьи находилась с девочкой на детской площадке, но вечером увела ее в неизвестном направлении.

Ранее в Кузбассе пенсионерка ушла в тайгу за черемшой и пропала.

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